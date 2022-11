Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: une étude clinique de phase I conduite avec Immutep information fournie par Cercle Finance • 29/11/2022 à 16:51









(CercleFinance.com) - La biotech australienne Immutep a annoncé mardi qu'elle allait démarrer une étude clinique de phase I dans le cancer de la vessie, en collaboration avec l'allemand Merck KGaA et l'américain Pfizer.



Cet essai, qui doit débuter au premier semestre 2023, vise à évaluer l'efficacité et l'innocuité de l'association entre efti, le principal candidat d'Immutep, avec avelumab, l'immunothérapie développée par ses deux partenaires.



L'étude, qui prévoit de recruter jusqu'à 30 patients, se déroulera en Allemagne.



Le carcinome urothélial - ou cancer de la vessie - devrait toucher 81.180 individus cette année aux Etats-Unis et entraîner le décès d'environ 17.100 personnes.





Valeurs associées PFIZER NYSE -0.70%