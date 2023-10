Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: une combinaison approuvée dans le CPNPC information fournie par Cercle Finance • 12/10/2023 à 13:42









(CercleFinance.com) - Pfizer annonce que la FDA des États-Unis a approuvé sa combinaison Braftovi + Mektovi pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) métastatique présentant une mutation BRAF V600E.



Cette approbation se fonde sur les données de l'essai clinique de phase II Pharos (NCT03915951), qui a atteint ses principaux critères de mesure de l'efficacité, à savoir le taux de réponse objective (TRG) et la durée de la réponse (DOR).



Le laboratoire pharmaceutique américain rappelle détenir les droits exclusifs sur le Braftovi et le Mektovi aux États-Unis et au Canada, ainsi que dans tous les pays d'Amérique latine, d'Afrique et du Moyen-Orient.





