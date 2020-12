Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : un comité de la FDA soutient le vaccin Covid-19 Cercle Finance • 11/12/2020 à 12:02









(CercleFinance.com) - Un groupe consultatif de la FDA a soutenu l'approbation du vaccin Covid-19 développé par Pfizer et BioNTech, ont déclaré les entreprises hier soir. Le comité de la Food and Drug Administration en charge des vaccins et des produits biologiques a basé son avis sur l'ensemble des éléments partagés par les entreprises, y compris les données d'un essai clinique pivot de phase 3 qui a montré un taux d'efficacité de 95%, ont rajouté les deux groupes. Le comité a voté, à 17 contre 4, en faveur d'une autorisation d'utilisation d'urgence, qui devrait être accordée dans les prochains jours. Si elle est approuvée, le vaccin de Pfizer et BioNTech serait le premier vaccin Covid-19 disponible aux États-Unis.

