Pfizer: un analyste de Citi nommé directeur de la stratégie

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé vendredi la nomination comme directeur de la stratégie et de l'innovation d'Andrew Baum, jusqu'ici directeur de la recherche actions pour le secteur pharmaceutique chez Citi.



Le Dr. Baum, diplômé de médecine à l'Université d'Oxford, prendra ses fonctions le 3 juin prochain en remplacement d'Aamir Malik, récemment nommé au poste de directeur commercial pour les Etats-Unis.



Andrew Baum - qui dispose de plus de trente d'années d'expérience - est considéré comme le premier analyste financier à avoir mis en avant le potentiel prometteur des immunothérapies dans le traitement contre le cancer dans une étude datant de 2011.



Avant de rejoindre Citi, il y a 13 ans, il avait couvert les actions du secteur pharmaceutique pendant 14 ans après avoir avoir débuté sa carrière au Royal National Orthopaedic Radcliffe Hospital.



Dans ses nouvelles fonctions, il sera en charge de l'évaluation du portefeuille de projets et des priorités stratégiques, du développement des activités, de l'étude de partenariats avec des biotechs et de l'évaluation commerciale des candidats médicaments.





