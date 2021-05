Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : un accord avec la CE pour 900 millions de doses Cercle Finance • 20/05/2021 à 12:18









(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech ont annoncé un nouvel accord avec la Commission européenne (CE) pour fournir 900 millions de doses de COMIRNATY ®, le vaccin COVID-19, à l'Union européenne (UE), avec la possibilité pour la CE de demander jusqu'à 900 millions de doses supplémentaires. Ce nouvel accord s'ajoute aux 600 millions de doses déjà engagées dans l'UE jusqu'en 2021. Les 900 millions de doses supplémentaires convenues devraient être livrées selon un calendrier mensuel commençant en décembre 2021 et se poursuivant jusqu'en 2023. Cela porte le nombre total de doses potentielles délivrées à la CE, tous accords confondus, à 2,4 milliards. ' Nous sommes fiers d'être en mesure d'être un partenaire à long terme dans la lutte de l'UE contre cette pandémie dévastatrice et restons fermes dans notre engagement à produire et à fournir potentiellement des milliards de doses supplémentaires de notre vaccin chaque année ' a déclaré Albert Bourla, directeur général de Pfizer.

Valeurs associées PFIZER NYSE -0.37%