Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : un accord avec Gilead pour le traitement du Covid-19 Cercle Finance • 07/08/2020 à 14:52









(CercleFinance.com) - Pfizer annonce un accord avec Gilead pour fabriquer du Remdesivir pour le traitement du Covid-19. Dans le cadre de cet accord, Pfizer fournira des services de fabrication sous contrat à l'usine Pfizer de McPherson, au Kansas, pour fabriquer et fournir du remdesivir pour Gilead. ' L'accord de Pfizer avec Gilead est un excellent exemple d'un travail réalisé ensemble pour fournir des solutions médicales ', a déclaré Albert Bourla, président-directeur général du groupe. ' Nous sommes heureux que Gilead utilise notre capacité de fabrication pour aider à faciliter la fourniture de ce médicament aux patients le plus rapidement possible. '

Valeurs associées PFIZER NYSE +0.29%