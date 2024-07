Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pfizer: succession ouverte à la direction scientifique information fournie par Cercle Finance • 09/07/2024 à 14:42









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé mardi qu'il allait commencer à chercher un successeur au Dr. Mikael Dolsten, son directeur scientifique et patron de la R&D depuis 15 ans, en vue du prochain départ du cadre dirigeant.



Dans un communiqué, le géant biopharmaceutique américain indique que la procédure de recherche qui se fera en externe et à laquelle Mikael Dolsten sera associée, pourrait durer plusieurs mois, peut-être jusqu'au début de l'année prochaine.



Arrivé chez Pfizer en 2009 dans le cadre de l'acquisition de Wyeth, Dolsten a contribué depuis sa prise de fonctions à la mise sur le marché de 35 médicaments et vaccins, dont la moitié de nouvelles molécules, dans des domaines allant du cancer à l'hémophilie, en passant par le VRS et le Covid-19.



Il avait été précédemment le responsable de la recherche chez Boehringer Ingelheim entre 2003 et 2008 et AstraZeneca de 1997 à 2003.





Valeurs associées PFIZER 27,66 USD NYSE -0,95%