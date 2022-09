Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: statut 'innovant' pour le vaccin anti-streptocoque information fournie par Cercle Finance • 07/09/2022 à 17:00









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé mercredi avoir obtenu de la FDA américaine la désignation de médicament innovant ('breakthrough therapy') pour son vaccin contre le streptocoque B destiné à prévenir les infections chez le nourrisson via la vaccination de la femme enceinte.



Dans un communiqué, le géant biopharmaceutique souligne que l'utilisation du GBS6 pourrait prémunir les nouveau-nés contre des maladies sérieuses telles que la méningite, la pneumonie et le septicémie, répondant ainsi à un besoin médical global.



Le statut de 'traitement innovant' vise à accélérer le développement et le processus réglementaire des médicaments destinés à traiter des maladies graves ou engageant le pronostic vital.



Le projet de vaccin GBS6 avait déjà obtenu en 2017 le statut 'fast track' de la part de la FDA, conçu pour accélérer le développement de médicaments ayant démontré le potentiel de répondre à des besoins médicaux non satisfaits liés à des pathologies graves ou mortelles.



Suite à ces informations, l'action Pfizer progressait de 0,7% mercredi matin à la Bourse de New York, à comparer avec une hausse de moins de 0,3% pour l'indice Dow Jones.





