Pfizer: souscription au capital de Valneva réalisée

(CercleFinance.com) - Valneva et Pfizer annoncent que l'opération de souscription au capital de Valneva annoncée le 20 juin a été réalisée : Pfizer a investi 90,5 millions d'euros, soit 8,1% du capital de Valneva au prix de 9,49 euros par action, par le biais d'une augmentation de capital réservée.



La société de vaccins prévoit d'utiliser ces fonds pour financer une partie de sa contribution au programme de développement de phase 3 du candidat vaccin contre la maladie de Lyme VLA15. Pfizer prévoit de lancer l'étude de phase 3 de VLA15 au troisième trimestre 2022.



Selon les termes convenus, Valneva financera désormais 40% des coûts de la phase 3, contre 30% dans l'accord initial. Pfizer lui versera des redevances croissantes allant de 14% à 22%, contre des redevances commençant à 19% dans l'accord initial.





