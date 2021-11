Pfizer : son traitement antiviral serait efficace à 89%

(AOF) - Pfizer a annoncé jeudi soir que son traitement antiviral expérimental contre le Covid-19 était plus efficace que celui de son concurrent Merck. Selon les résultats intérimaires de l'étude de phase 2/3, le traitement réduirait de 89% les risques d'hospitalisation ou de décès chez les personnes susceptibles de développer des formes graves de la maladie. Le taux de réussite de Merck serait, lui, de 50%.

