Pfizer : sollicite la FDA pour Paxlovid, pilule anti-Covid

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé hier soir solliciter la Food and Drug Administration afin d'obtenir une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) du Paxlovid, son candidat antiviral oral expérimental destiné au traitement du Covid-19 léger à modéré chez les patients présentant un risque accru d'hospitalisation ou de décès. Cette demande s'appuie notamment sur des données cliniques provenant d'une analyse intermédiaire de phase 2/3. Les données ont démontré une réduction de 89 % du risque d'hospitalisation ou de décès lié au Covid-19 chez les patients traités par Paxlovid par rapport au placebo dans les trois jours suivant l'apparition des symptômes, sans décès dans le groupe de traitement. S'il est autorisé ou approuvé, Paxlovid serait le premier antiviral oral de ce type à pouvoir être prescrit comme traitement à domicile dès le premier signe d'infection, souligne Pfizer.

