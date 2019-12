Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : signe un accord de licence avec Theravance Cercle Finance • 23/12/2019 à 15:06









(CercleFinance.com) - Pfizer a déclaré avoir conclu un accord de licence avec Theravance pour un projet de développement de médicaments couvrant les patients souffrant d'affections cutanées légères à modérées, pour lesquels le traitement est actuellement limité. L'accord comprend le programme préclinique de Theravance pour les inhibiteurs de la pan-Janus kinase (JAK) à action locale qui peuvent être rapidement métabolisés. Les composés de ce programme ciblent des voies pro-inflammatoires validées et sont spécifiquement conçus pour posséder une activité sélective cutanée avec une exposition systémique minimale. Selon les termes de l'accord, Theravance recevra un paiement initial en espèces de 10 millions de dollars et pourra recevoir jusqu'à 240 millions de dollars supplémentaires en paiements de développement et de ventes de Pfizer.

