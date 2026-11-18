Le groupe pharmaceutique américain a annoncé la signature d'un accord de licence exclusif avec la société de biotechnologie Starna Therapeutics, spécialisée dans les médicaments à base d'ARN conçus pour des thérapies in vivo. Cette alliance vise à élargir le portefeuille de Pfizer dans l'inflammation et l'immunologie en misant sur cette approche thérapeutique de nouvelle génération.

Selon les termes de l'accord, Pfizer obtient les droits exclusifs mondiaux, hors Grande Chine, pour développer, fabriquer et commercialiser trois programmes précliniques (pré-IND) de thérapies cellulaires CAR-T in vivo ciblant les maladies auto-immunes. Le laboratoire américain acquiert également le droit d'utiliser la technologie propriétaire CAR-T in vivo de Starna (reposant sur une plateforme d'administration ciblée par nanoparticules lipidiques) dans les domaines de l'inflammation, de l'immunologie et de l'oncologie. L'accord prévoit en outre des options permettant à Pfizer d'obtenir des licences exclusives sur d'autres composés issus d'une collaboration de recherche distincte, ainsi qu'une option pour étendre l'exclusivité de ses droits à la Grande Chine.

L'accord prévoit un engagement potentiel total dépassant les 2,6 milliards de dollars avec un versement initial de 330 millions de dollars et des paiements d'étapes et redevances pouvant atteindre 2,3 milliards de dollars, auxquels s'ajouteront des redevances (royalties) sur les ventes nettes des produits approuvés.