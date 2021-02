Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : signature d'un accord de recherche avec 4D Cercle Finance • 08/02/2021 à 18:21









(CercleFinance.com) - La société britannique 4D a déclaré avoir signé une collaboration d'essais cliniques avec les sociétés allemandes Merck et Pfizer afin d'évaluer une combinaison de leurs médicaments pour le traitement du cancer de la vessie. Selon l'accord, la société pharmaceutique basée à Leeds, qui fabrique des médicaments dérivés du microbiome, commencera cette année un essai clinique pour évaluer une combinaison de son médicament expérimental MRx0518 avec Bavencio pour la thérapie d'entretien de première ligne pour les patients atteints d'un carcinome urothélial localement avancé ou métastatique qui n'a pas progressé après la chimiothérapie. Le MRx0518 est un comprimé oral expérimental qui stimule le système immunitaire de l'organisme, le dirigeant vers la production de cytokines et de cellules immunitaires connues pour attaquer les tumeurs. Bavencio est développé et commercialisé conjointement par Merck et Pfizer.

