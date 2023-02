Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: serait en négociation pour le rachat de Seagen information fournie par Cercle Finance • 27/02/2023 à 10:15









(CercleFinance.com) - Pfizer serait en négociation pour le rachat de Seagen pour un montant évalué à plus de 30 Mds$ selon le WSJ. Les discussions sont à une étape précoce selon le WSJ. Merck qui était également en négociation avait proposé un prix de près de 40 Mds$ pour l'acquisition de Seagen. Cette offre avait été refusée



' Le montant négocié devrait vraisemblablement dépasser 40Mds$ (+33% de prime) pour convaincre Seagen même si certains éléments pourraient potentiellement être pris en compte par Pfizer ' indique Invest Securities.



' Seagen a perdu son procès en arbitrage cotre Daiichi Sankyo pour la technologie ADC sur laquelle les deux groupes collaboraient depuis 2008. Cette décision a mis fin à une tentative de Seagen de percevoir des redevances lucratives sur la vente de médicaments découlant de la collaboration ' souligne le bureau d'analyses.



' En parallèle, au niveau clinique, la FDA a accordé une revue prioritaire à la demande d'approbation accélérée de Padcev pour le traitement de première ligne du cancer de la vessie métastatique, en combinaison avec Keytruda (pembrolizumab) de Merck, chez les patients qui ne sont pas éligibles au cisplatine, avec une date d'action cible (PDUFA date) le 21 avril ' rajoute Invest Securities.





Valeurs associées PFIZER NYSE -1.30%