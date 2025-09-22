Pfizer se rapproche d'un rachat de 7,3 milliards de dollars du fabricant de médicaments contre l'obésité Metsera, selon le Financial Times

Pfizer PFE.N se rapproche d'un rachat potentiel de 7,3 milliards de dollars du développeur de médicaments amaigrissants Metsera MTSR.O , a rapporté dimanche le Financial Times, citant des sources non identifiées.

Pfizer, l'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques des États-Unis, acquerra Metsera, dont le siège est à New York, pour 47,50 dollars par action en numéraire, avec un supplément de 22,50 dollars par action subordonné à la réalisation de certaines étapes de performance, selon le journal.

Selon le Financial Times, l'annonce pourrait être faite dès lundi, à moins que les négociations n'échouent.

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement cette information. Pfizer et Metsera n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de bureau.

Les pourparlers en vue de l'acquisition de Metsera interviennent quelques mois seulement après les débuts fracassants de la société biotechnologique sur le Nasdaq , ce qui souligne l'appétit croissant des investisseurs pour les sociétés qui développent des thérapies de perte de poids de nouvelle génération. Certains experts prévoient que le marché mondial des médicaments amaigrissants pourrait être évalué à 150 milliards de dollars au début des années 2030.

L'offre de 47,50 dollars par action représente une prime d'environ 42,5 % par rapport au cours de clôture de Metsera, qui s'élevait vendredi à 33,32 dollars, soit une valeur de marché d'environ 3,5 milliards de dollars, selon les données du LSEG.