Pfizer: s'engage à réduire ses émissions carbonées information fournie par Cercle Finance • 01/07/2022 à 11:30

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé aujourd'hui son engagement à réduire davantage ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et vise à atteindre la norme volontaire Net-Zero Standard d'ici 2040, soit dix ans plus tôt que l'échéancier décrit dans la norme.



Dans le cadre de cet engagement, Pfizer vise à diminuer ses émissions de GES de 95 % et les émissions de sa chaîne de valeur de 90 % par rapport aux niveaux de 2019 d'ici 2040 en accélérant la transition vers l'abandon des combustibles fossiles et en incitant les fournisseurs à catalyser des actions équivalentes.



'La fenêtre se ferme pour minimiser l'impact potentiellement catastrophique du changement climatique, qui affecte la santé de notre planète et celle des populations du monde entier', déclare Albert Bourla, président-directeur général de Pfizer. 'Notre engagement peut contribuer à susciter des changements positifs et à bâtir un monde plus sain et plus durable.'



Pfizer a également annoncé avoir signé une promesse du département américain de la santé et des services sociaux (HHS) pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et construire une infrastructure de santé plus résistante au changement climatique.