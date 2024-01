Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pfizer: revue prioritaire dans le cancer du col de l'utérus information fournie par Cercle Finance • 09/01/2024 à 14:17









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé mardi que l'autorité américaine du médicament (FDA) avait accordé une revue prioritaire au dossier d'enregistrement concernant son traitement du cancer du col de l'utérus élaboré avec le danois Genmab.



Il s'agit de Tivdak, un anticorps-conjugué destiné aux patientes souffrant d'un cancer du col de l'utérus récurrent ou métastatique avec progression de la maladie pendant ou après une chimiothérapie administrée en première ligne.



La désignation de 'revue prioritaire' signifie que la FDA a pour objectif de statuer sur la demande d'approbation en six mois, contre dix mois pour une revue habituelle.



En l'occurrence, la décision finale de l'agence est attendue au mois de mai.





Valeurs associées PFIZER NYSE +0.41%