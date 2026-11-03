Pfizer revoit à la hausse ses prévisions pour 2026, grâce à l'Eliquis et aux médicaments anticancéreux qui ont permis de dépasser les attentes au troisième trimestre

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Pfizer PFE.N a revu à la hausse ses prévisions annuelles mardi, la forte demande pour ses médicaments anticancéreux et son anticoagulant phare Eliquis ayant permis au laboratoire pharmaceutique d’afficher des résultats meilleurs que prévuau troisième trimestre.

Le laboratoire pharmaceutique américain s'est tourné vers des accords de licence et des acquisitions pour renouveler son portefeuille de produits et stimuler sa croissance au-delà de 2028, alors que l'expiration de brevets menace les revenus générés par certains de ses médicamentsles plus vendus, notamment l'Eliquis et l'Ibrance, un médicament anticancéreux.

L’année dernière, la société a déboursé 10 milliards de dollars pour acquérir Metsera, un développeur de médicaments amaigrissants, eta conclu plus tôt cette annéeun accord de licence d’une valeur pouvant atteindre 10,5 milliards de dollars avec la société chinoise Innovent Biologics

1801.HK afin de développer une douzaine de médicaments anticancéreux.

Le directeur général Albert Bourla a déclaré que la révision à la hausse des prévisions reflétait les solides performances trimestrielles ainsi que la confiance dans la stratégie, le portefeuille de produits en développement et les perspectives de croissance à long terme de l’entreprise.

“Pfizer est bien positionnée pour stimuler sa croissance d’ici la fin de la décennie”, a-t-il déclaré.

Les revenus issus des produits non liés à la COVID-19 ont affiché une croissance solide, tandis que la gestion des coûts a favorisé l’amélioration des marges, a indiqué la nouvelle directrice financière, Cécile Guegan, dans le communiqué préparé par l’entreprise. Mme Guegana succédé à Dave Denton, qui a quittéPfizer en août pour occuper un poste similaire chez Nike.

Pfizer prévoit 9,7 milliards de dollars d’économies nettes totales grâce à ses réductions de coûts d’ici 2029, alors qu’elle cherche à compenser la baisse des revenus liés à la COVID-19 et à rétablir une croissance durable.

Ellevise désormais un chiffre d’affaires annuel compris entre 62 et 64,0 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 60,5 à 62,5 milliards de dollars.

Sur une base ajustée, la société prévoit un bénéfice par action compris entre 2,95 et 3,05 dollars cette année, contre une prévision antérieure de 2,80 à 3,00 dollars par action.

Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice annuel par action de 2,96 dollars et un chiffre d’affaires de 62,17 milliards de dollars pour 2026.

La société a enregistré au troisième trimestre un bénéfice ajusté de 87 centimes par action, dépassant les estimations de 73 centimes, selon les données compilées par LSEG.

Pfizer a précisé que ses prévisions de bénéfice pour l’ensemble de l’année incluent une charge de 650 millions de dollars liée à l’opération Innovent, qui devait réduire le bénéfice du troisième trimestre d’environ 10 cents par action.

Le chiffre d'affaires total s'est établi à 16,58 milliards de dollars, dépassant les estimations de 15,87 milliards de dollars.