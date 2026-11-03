Pfizer revoit à la hausse ses prévisions pour 2026, grâce à l'Eliquis et aux médicaments anticancéreux qui ont dopé les résultats du troisième trimestre

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* Cécile Guegan nommée nouvelle directrice financière

* Les ventes d'Eliquis progressent de 25 % pour atteindre 2,52 milliards de dollars au cours du trimestre

* Les données de phase avancée sur le mevrometostat sont désormais attendues au premier trimestre 2027

(Ajout d'informations sur les actions au paragraphe 9, des commentaires d’analystes aux paragraphes 6 et 12, des détails sur le chiffre d’affaires aux paragraphes 13 et 14, ainsi que du contexte tout au long du texte)

par Mariam Sunny et Christy Santhosh

Pfizer PFE.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, la forte demande pour son médicament anticancéreux Padcev, récemment acquis, et pour son anticoagulant phare Eliquis ayant conduit à des résultats supérieurs aux prévisions au troisième trimestre.

Pfizer vise désormais un chiffre d’affaires annuel compris entre 62 et 64 milliards (XX,XX à XX,XX milliards d'euros) de dollars, contre une prévision antérieure de 60,5 à 62,5 milliards (XX,XX à XX,XX milliards d'euros) de dollars, et un bénéfice par action de 2,95 à 3,05 dollars (XX,XX à XX,XX euros) par action, contre une prévision précédente de 2,80 à 3,00 dollars (XX,XX à XX,XX euros) par action.

Le directeur général Albert Bourla a déclaré que la révision à la hausse des prévisions reflétait la solide performance trimestrielle ainsi que la confiance dans la stratégie de l’entreprise, son portefeuille de produits en développement et ses perspectives de croissance à long terme.

Le laboratoire pharmaceutique new-yorkais a dépensé des milliards de dollars en acquisitions et en accords de licence afin de renforcer son portefeuille de produits en développement et de rassurer les investisseurs quant à ses perspectives de croissance, malgré l’expiration imminente de brevets et le recul des ventes de produits liés à la COVID-19 qui avaient généré des recettes exceptionnelles pendant la pandémie.

L’entreprise a dépensé 43 milliards de dollars en 2023 pour acquérir le laboratoire pharmaceutique spécialisé dans le cancer Seagen et 10 milliards de dollars l’année dernière pour racheter le développeur de médicaments contre l’obésité Metsera.

Les produits acquis par Pfizer contribuent de plus en plus au chiffre d’affaires, mais la croissance à long terme dépend toujours du succès des traitements expérimentaux en cours de développement, a déclaré Courtney Breen, analyste chez Bernstein.

Parmi les catalyseurs à court terme surveillés par les investisseurs figurent les données de phase avancée concernant le médicament expérimental anticancéreux mevrometostat et les premiers résultats du médicament contre l’obésité à base d’amyline de Metsera.

Pfizer a indiqué que les données de phase avancée concernant le mevrometostat, initialement attendues d’ici la fin de l’année, sont désormais prévues pour le premier trimestre 2027.

L'action Pfizer est restée pratiquement inchangée lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

NOUVELLE DIRECTRICE FINANCIÈRE

Par ailleurs, le laboratoire pharmaceutique a annoncé mardi la nomination de Cécile Guegan au poste de directrice financière, à compter du 1er novembre. Elle succède à Dave Denton, qui a quitté l’entreprise en août pour occuper un poste similaire chez Nike NKE.N .

La nomination de Mme Guegan apporte "une plus grande stabilité perçue avant les décisions relatives à la définition des prévisions pour 2027", a déclaré Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital.

Les ventes de l’anticoagulant Eliquis, que Pfizer commercialise en partenariat avec Bristol Myers Squibb BMY.N , ont progressé de 25 % pour atteindre 2,52 milliards de dollars, dépassant les estimations de 2,46 milliards de dollars, grâce à une hausse du prix net aux États-Unis, a indiqué la société.

Pfizer et Bristol avaient baissé le prix de cet anticoagulant après qu’il eut été sélectionné parmi les dix premiers médicaments soumis aux négociations tarifaires de Medicare dans le cadre de la loi sur la réduction de l’inflation (Inflation Reduction Act).

Cette baisse de prix leur a permis d’éviter les pénalités imposées par le programme d’assurance maladie Medicare du gouvernement américain en cas d’augmentations de prix supérieures à l’inflation.

La société a annoncé un bénéfice ajusté de 87 centimes par action au troisième trimestre, dépassant de 14 centimes les estimations des analystes, selon les données de LSEG.

Le chiffre d’affaires total du trimestre s’est élevé à 16,58 milliards de dollars, dépassant les estimations de Wall Street qui s’élevaient à 15,87 milliards de dollars.