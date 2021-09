Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : résultats positifs pour un vaccin antipneumococcique information fournie par Cercle Finance • 29/09/2021 à 14:11









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé mercredi des résultats 'positifs' pour son étude de phase 3 évaluant l'efficacité de son vaccin antipneumococcique Prevnar 20 chez les personnes âgées lorsqu'il administré en même temps que le vaccin contre la grippe saisonnière. Le groupe biopharmaceutique américain indique que l'étude a montré la non-infériorité de la co-administration des deux vaccins par rapport à un calendrier vaccinal séparant les deux injections dans un mois. L'essai, conduit sur 66 sites aux Etats-Unis, a inclus un total de 1796 participants âgés de plus de 65 ans. Pfizer rappelle qu'il a également démarré, au mois de mai dernier, une étude clinique de phase 3 visant à mesurer l'efficacité de Prevnar 20 lorsqu'il est administré au même moment que Comirnaty, son vaccin contre le Covid.

