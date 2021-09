Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : résultats positifs pour le vaccin chez les enfants information fournie par Cercle Finance • 20/09/2021 à 13:26









(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech annoncent des résultats d'un essai de phase II/III pour leur vaccin contre la Covid-19, montrant un profil de sécurité favorable et des réponses d'anticorps neutralisants robustes chez les enfants de cinq à onze ans. Les deux groupes pharmaceutiques prévoient de soumettre dès que possible ces données à la Food & Drug Administration des Etats-Unis, à l'Agence Européenne des Médicaments, ainsi qu'à d'autres agences de régulation dans le monde. Il s'agit des premiers résultats d'un essai pivot portant sur le vaccin contre la Covid-19 chez les enfants de moins de douze ans. Des résultats chez les enfants de moins de cinq ans sont attendus avant la fin de l'année.

