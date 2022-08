Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: résultats positifs pour le vaccin antipneumococcique information fournie par Cercle Finance • 12/08/2022 à 15:10









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé aujourd'hui les premiers résultats positifs d'une étude pivot de phase 3 aux États-Unis portant sur son candidat vaccin antipneumococcique conjugué 20-valent (20vPnC) destiné à prévenir la maladie invasive à pneumocoque (MPI) causée par les 20 sérotypes de Streptococcus pneumoniae (pneumocoque) chez les nourrissons.



Pfizer indique que les 20 sérotypes ont suscité une robustesse fonctionnelle (OPA) et une augmentation des réponses anticorps après la 4e dose, soutenant le bénéfice potentiel de tous les sérotypes dans ce candidat vaccin 20-valent.



' Nous sommes encouragés par les données d'aujourd'hui qui montrent que s'il est approuvé pour une indication pédiatrique, le 20vPnC aurait le potentiel de couvrir une plus grande partie du fardeau cliniquement significatif restant de la maladie pneumococcique infantile que tout autre vaccin conjugué antipneumococcique disponible ', a déclaré Annaliesa Anderson, vice-président principal et directeur scientifique chargé de la R&D en vaccins chez Pfizer.





