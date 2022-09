Pfizer:résultats positifs pour le vaccin antiméningococcique information fournie par Cercle Finance • 15/09/2022 à 15:35

(CercleFinance.com) - Pfizer annonce les premiers résultats positifs de l'essai pivot de phase 3 évaluant la sécurité, la tolérance et l'immunogénicité de son vaccin méningococcique pentavalent expérimental (MenABCWY) chez des individus en bonne santé âgés de 10 à 25 ans.



L'essai a satisfait à tous les critères d'évaluation primaires et secondaires.



' Nous sommes très heureux de ces données positives de phase 3, qui sont les premières pour un candidat vaccin MenABCWY ', a déclaré la docteur Annaliesa Anderson, vice-présidente Vaccine Research and Development, Pfizer. ' Notre objectif est de contribuer à ce que le plus grand nombre possible d'adolescents et de jeunes adultes soient protégés contre cette maladie dévastatrice. '



Pfizer a l'intention de soumettre une demande de licence biologique à la Food and Drug Administration américaine au cours du quatrième trimestre de cette année. Des soumissions à d'autres autorités réglementaires en dehors des États-Unis sont également prévues.



' Aujourd'hui, nous estimons qu'il y a environ 52 millions d'adolescents et de jeunes adultes éligibles à la vaccination contre le méningocoque selon les directives américaines ', a déclaré Angela Hwang, présidente, Global Biopharma Business, Pfizer.