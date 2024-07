Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pfizer: résultats positifs de phase 3 dans l'hémophilie A information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 14:38









(CercleFinance.com) - Pfizer a fait état mercredi de résultats positifs de phase 3 pour sa thérapie génique contre l'hémophilie A développée en commun avec Sangamo Therapeutics.



D'après le laboratoire, l'essai a atteint son critère principal en démontrant une supériorité en termes de taux de saignements annuel par rapport à un traitement prophylactique à base de facteur VIII.



Le groupe biopharmaceutique précise que ces données ont été obtenues à partir de 12 semaines et pendant une période atteignant au moins 15 mois après l'administration du médicament.



L'objectif du giroctocogene fitelparvovec - qui n'en est pour l'instant qu'au stade expérimental - est de permette aux patients atteints d'hémophilie A de produire eux-mêmes du FVIII pendant une période prolongée à partir d'une perfusion unique et de réduire ainsi la nécessité d'une prophylaxie de routine via de régulières injections intraveineuses.





