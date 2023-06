Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: résultats positifs dans les infections bactériennes information fournie par Cercle Finance • 02/06/2023 à 14:51









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé hier soir des résultats positifs d'un programme de phase 3 évaluant l'efficacité, l'innocuité et la tolérabilité de la nouvelle combinaison antibiotique expérimentale aztréonam-avibactam (ATM-AVI) dans le traitement des infections bactériennes graves dues aux bactéries Gram-négatives, y compris des agents pathogènes multirésistants pour lesquels il existe peu ou pas d'options de traitement.



Les données confirment que l'ATM-AVI est efficace et bien toléré, sans nouvelles découvertes en matière d'innocuité et avec un profil d'innocuité similaire à celui de l'aztréonam seul.



'Nous pensons que ces données démontrent que l'ATM-AVI, s'il est approuvé, pourrait être une option de traitement importante pour les patients atteints d'infections bactériennes potentiellement mortelles qui sont résistantes à presque tous les antibiotiques actuellement disponibles', a déclaré James Rusnak, vice-président principal et directeur du développement chez Pfizer.



'Nous nous engageons à répondre à ce besoin critique et à aider à faire face à la menace sanitaire mondiale que représente la résistance aux antimicrobiens', a-t-il ajouté.







