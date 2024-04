Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pfizer: résultats positifs dans le VRS chez les adultes information fournie par Cercle Finance • 09/04/2024 à 14:14









(CercleFinance.com) - Pfizer a fait état mardi de résultats positifs pour l'essai clinique de phase III consacré à son vaccin contre les infections des voies respiratoires inférieures causées par le VRS chez les jeunes adultes.



D'après le laboratoire, ces données ont montré des niveaux d'anticorps neutralisants non inférieurs à ceux qui avaient été obtenus dans le cadre de l'étude de phase III réussie menée chez plus de 34.000 personnes âgées de plus de 60 ans.



Deux mois après l'administration du vaccin, les patients âgés entre 18 et 59 ans affichaient des niveaux d'anticorps au moins quatre fois supérieurs à ceux d'avant leur vaccination, ajoute Pfizer.



Le groupe pharmaceutique, qui ajoute que son produit a été bien toléré, note qu'aucun vaccin n'existe aujourd'hui pour la prévention des infections des voies respiratoires causées par le VRS chez les adultes âges entre 18 et 59 ans, bien que 9,5% d'entre eux souffrent d'une maladie chronique les rendant vulnérables à ces complications.





