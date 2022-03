Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: résultats positifs d'un essai de phase 3 dans l'ICD information fournie par Cercle Finance • 01/03/2022 à 17:39









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé aujourd'hui les résultats d'un essai pivot de phase 3 évaluant son candidat vaccin contre l'infection Clostridioides difficile (ICD) une inflammation du côlon qui provoquant des diarrhées.



Les analyses initiales ont indiqué un avantage très favorable dans la réduction de la gravité de l'ICD et une efficacité de 100% du vaccin dans la prévention de l'ICD médicalement assistée.



En revanche, l'essai n'a pas atteint son critère d'évaluation principal pré-spécifié de prévention de l'ICD primaire, indique Pfizer.



' Nous sommes encouragés par les avantages potentiels prometteurs observés contre les infections plus graves à C. difficile, car une grande partie des cas entraînent des épisodes de diarrhée prolongés pouvant nécessiter une hospitalisation ', a déclaré Kathrin U. Jansen, vice-présidente principale en charge de le R&D dans le développement de vaccins chez Pfizer.











