Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: résultats positifs d'un essai autour de l'etrasimod information fournie par Cercle Finance • 23/03/2022 à 17:35









(CercleFinance.com) - Pfizer présente aujourd'hui les premiers résultats positifs d'une étude de phase 3 sur l'etrasimod comme traitement des colites ulcéreuses (CU) sévères actives.



Dans l'étude, les patients traités avec etrasimod ont obtenu des améliorations statistiquement significatives par rapport au placebo, avec une rémission clinique à la semaine 12, soit le critère d'évaluation principal.



Des améliorations statistiquement significatives ont également été obtenues pour les principaux critères d'évaluation secondaires.



' Ces résultats positifs démontrent que l'etrasimod, s'il était approuvé, pourrait potentiellement constituer une option de traitement révolutionnaire pour les patients atteints de rectocolite hémorragique qui ne peuvent pas bénéficier d'améliorations avec les traitements actuels ', a déclaré Michael Corbo, directeur du développement au sein du pôle 'Inflammation et immunologie' chez Pfizer Global Product Développement.





Valeurs associées PFIZER NYSE -1.06%