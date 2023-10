Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: résultats de vaccins combinés grippe et COVID information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 16:54









(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech ont annoncé aujourd'hui les premiers résultats positifs d'une étude de phase 1/2 (NCT05596734) évaluant l'innocuité, la tolérabilité et l'immunogénicité de candidats vaccins combinés à base d'ARNm contre la grippe et le COVID-19. chez les adultes en bonne santé âgés de 18 à 64 ans.



Dans l'essai clinique, les vaccins candidats ont été comparés à un vaccin antigrippal homologué et au vaccin bivalent COVID-19 adapté Omicron BA.4/BA.5 des sociétés, administré lors de la même visite. Les données de l'essai ont montré que les principales formulations démontraient des réponses immunitaires robustes aux souches de grippe A, de grippe B et de SARS-CoV-2.



' Ce vaccin a le potentiel de réduire l'impact de deux maladies respiratoires avec une seule injection et peut simplifier les pratiques de vaccination pour les prestataires, les patients et les systèmes de santé du monde entier ', a déclaré Annaliesa Anderson, PhD, FAAM, vice-présidente principale et directrice, Recherche et développement de vaccins chez Pfizer.



' Les vaccins combinés ont le potentiel de devenir un pilier de la vaccination systématique contre les maladies respiratoires, en particulier pour la vaccination des populations qui présentent un risque plus élevé de maladie grave. ' a déclaré le professeur Ugur Sahin, MD, PDG et co-fondateur de BioNTech.





