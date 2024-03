Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pfizer: résultat positif d'un essai pour le lymphome information fournie par Cercle Finance • 12/03/2024 à 12:48









(CercleFinance.com) - Pfizer annonce une survie globale positive dans l'essai de phase 3 du schéma thérapeutique ADCETRIS chez les patients atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) récidivant/réfractaire.



L'essai ECHELON-3 d'ADCETRIS en association avec le lénalidomide et le rituximab a montré une amélioration significative du critère d'évaluation principal de la survie globale et des critères d'évaluation secondaires de la survie sans progression et du taux de réponse global par rapport au lénalidomide et au rituximab plus le placebo, indépendamment de l'expression de CD30.



Pfizer discutera d'une demande réglementaire avec la FDA, ce qui pourrait conduire à une huitième indication pour ADCETRIS.



' Il s'agit de la troisième étude de phase 3 portant sur un type de lymphome à démontrer un bénéfice de survie globale pour une association ADCETRIS. Sur la base des excellents résultats d'ECHELON-3, nous sommes ravis qu'ADCETRIS puisse répondre à un domaine où les besoins non satisfaits sont élevés chez les patients atteints de LDGCB récidivant ou réfractaire, quelle que soit l'expression de CD30 ', a déclaré Roger Dansey, M.D., directeur du développement, Oncologie, Pfizer.



' Les résultats sont particulièrement encourageants parce que l'étude a évalué des patients fortement prétraités, y compris certains qui avaient déjà reçu une thérapie CAR-T. '





Valeurs associées PFIZER NYSE +4.19%