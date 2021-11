Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : résultat de son candidat antiviral oral COVID-19 information fournie par Cercle Finance • 05/11/2021 à 12:34









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé aujourd'hui que son nouveau candidat antiviral oral COVID-19, PAXLOVID, a réduit significativement l'hospitalisation et la mort, sur la base d'une analyse intermédiaire de la phase 2/3 EPIC-HR. Il s'agit d'une étude randomisée en double aveugle portant sur des patients adultes non hospitalisés atteints de COVID-19, qui présentent un risque élevé de progression vers une maladie grave. L'analyse a montré une réduction de 89% du risque d'hospitalisation ou de décès lié au COVID-19, quelle qu'en soit la cause, par rapport au placebo chez les patients traités dans les trois jours suivant l'apparition des symptômes (critère d'évaluation principal). Pfizer prévoit de soumettre les données à la FDA des États-Unis pour l'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) dès que possible.

