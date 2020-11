Pfizer : résultat d'une étude pour le cancer du poumon

(CercleFinance.com) - Un médicament développé par Pfizer aide à réduire le risque de progression de la maladie ou de décès chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules, selon les résultats d'une étude de phase 3 présentés dans le New England Journal of Medicine.

Le médicament, Lorbrena, a été étudié sur 260 participants et a montré qu'il réduisait le risque de progression ou de décès de 72% chez les personnes atteintes d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé, non traité auparavant, avec lymphome anaplasique kinase (ALK) positif, a déclaré le fabricant de médicaments.

Lorbrena bloque les mutations de la tumeur qui entraînent une résistance aux médicaments actuels et pour traiter les métastases cérébrales.

Pfizer a déclaré que les données seront examinées dans le cadre d'un programme de la FDA et seront partagées avec d'autres autorités sanitaires pour obtenir l'approbation de cette indication.