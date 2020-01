Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : résultat d'une étude pour le cancer de la vessie Cercle Finance • 06/01/2020 à 16:04









(CercleFinance.com) - Pfizer a déclaré qu'un médicament d'immunothérapie développé en collaboration avec l'Allemagne Merck a atteint l'objectif principal d'une étude de stade avancé chez des patients atteints d'un carcinome urothélial localement avancé ou métastatique. L'étude de phase III a atteint son critère principal de survie globale, montrant une amélioration statistiquement significative dans chacune des populations co-primaires. Le carcinome urothélial représente environ 90% de tous les cancers de la vessie. Lorsque le cancer de la vessie est métastatique, le taux de survie à cinq ans est de 5%.

