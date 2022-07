Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: resserrement en hausse des objectifs de BPA annuel information fournie par Cercle Finance • 28/07/2022 à 13:12









(CercleFinance.com) - Pfizer remonte de cinq cents la borne basse de sa fourchette-cible de BPA ajusté pour l'ensemble de l'exercice, la portant à entre 6,30 et 6,45 dollars, et confirme tabler sur des revenus entre 98 et 102 milliards de dollars.



Il publie un bénéfice net ajusté en augmentation de 94% à près de 11,7 milliards de dollars au titre du deuxième trimestre 2022, soit 2,04 dollars par action, pour des revenus en croissance de 47% à plus de 27,7 milliards de dollars (+53% en termes opérationnels).



Le géant pharmaceutique précise que cette croissance reflète toujours le dynamisme de la division vaccins, dont les revenus ont augmenté de 20%, toujours portés par la demande pour son Comirnaty développé avec BioNTech contre la Covid-19.





Valeurs associées PFIZER NYSE -0.72%