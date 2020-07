Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer relève ses prévisions pour 2020 après un T2 meilleur que prévu Reuters • 28/07/2020 à 15:10









28 juillet (Reuters) - Pfizer Inc PFE.N a relevé mardi ses prévisions pour 2020 après avoir fait état de résultats meilleurs qu'attendu au titre de son deuxième trimestre, la demande pour le médicament anticancéreux Ibrance et le fluidifiant sanguin Eliquis ayant compensé la baisse de la demande pour certains de ses traitements. Le groupe pharmaceutique a relevé ses prévisions de bénéfices pour 2020 et les situe désormais entre 2,28 et 2,38 dollars par action, contre 2,25 à 2,35 dollars auparavant. Le bénéfice net est toutefois tombé à 3,43 milliards de dollars (2,93 milliards d'euros) au deuxième trimestre, soit une baisse de 32% tandis que les ventes ont reculé à 11,80 milliards de dollars (-11%). Hors éléments exceptionnels, Pfizer a gagné 78 cents par action, battant l'estimation moyenne des analystes de 66 cents, selon les données IBES de Refinitiv. L'action Pfizer augmentait de 3% à 38,69$ avant l'ouverture de Wall Street Le numéro un américain du secteur et son partenaire allemand BioNTech BioNTech ont annoncé lundi qu'ils allaient commencer une étude mondiale clé pour évaluer leur principal candidat vaccin contre le Covid-19. (Manas Mishra ; version française Laura Marchioro, édité par Nicolas Delame)

