Pfizer relève ses prévisions de bénéfices pour 2025 pour le deuxième trimestre consécutif
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 13:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur le chiffre d'affaires trimestriel)

Pfizer PFE.N a relevé mardi sa prévision de bénéfice annuel pour le deuxième trimestre consécutif, la forte demande pour son anticoagulant vedette lui ayant permis d'afficher des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre.

Le fabricant de médicaments, qui a maintenu ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année, a bénéficié des initiatives de réduction des coûts du directeur général Albert Bourla, du lancement de nouveaux produits et d'une demande stable pour des médicaments établis qui ont contribué à compenser la baisse des ventes liées au COVID.

Les produits phares de Pfizer dans le domaine du COVID - le vaccin Comirnaty et l'antiviral Paxlovid - ne génèrent plus qu'une fraction des ventes qu'ils réalisaient à l'époque de la pandémie. La demande s'est stabilisée mais reste faible en raison de la baisse des taux de vaccination et d'infection dans le monde.

Les ventes de Paxlovid ont chuté de 55 %, tandis que celles de Comirnaty ont baissé de 20 % au cours du trimestre écoulé.

COMBAT PUBLIC AVEC NOVO POUR METSERA

Ces résultats et perspectives optimistes interviennent alors que Pfizer est engagé dans une bataille juridique publique avec Novo Nordisk NOVOb.CO au sujet de Metsera MTSR.O , un développeur de médicaments contre l'obésité.

Novo Nordisk a récemment lancé une offre supérieure non sollicitée pour Metsera, qui avait déjà accepté une acquisition par Pfizer. L'accord conclu par Pfizer en septembre évaluait Metsera à jusqu'à 7,3 milliards de dollars.

Pfizer a intenté deux procès contre Metsera, son conseil d'administration et Novo Nordisk, alléguant une rupture de contrat et des violations de la législation anti-concurrence. Une audience pour l'une des actions en justice est prévue plus tard dans la journée de mardi.

Novo a rejeté les allégations de Pfizer et a déclaré avoir respecté toutes les restrictions prévues par l'accord de fusion avec Pfizer.

L'ACCORD SUR LE PRIX DES MÉDICAMENTS APPORTERA UNE "PLUS GRANDE CLARTÉ"

Au cours du trimestre écoulé, Pfizer est également devenue la première grande société pharmaceutique à signer un accord avec l'administration Trump pour réduire le prix de ses médicaments d'ordonnance dans le programme Medicaid en échange de trois ans d'allégement tarifaire.

Albert Bourla a déclaré que cet accord apporterait "une plus grande clarté" à ses activités.

Les ventes de son anticoagulant Eliquis ont augmenté de 22% à 2,02 milliards de dollars, les revenus de son médicament contre les maladies cardiaques, vendu sous les noms de marque Vyndaqel et Vyndamax, ont augmenté de 7% à 1,59 milliard de dollars.

Sur une base ajustée, Pfizer a gagné 87 cents par action au cours du trimestre rapporté, par rapport aux attentes des analystes de 63 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires total pour le trimestre s'est élevé à 16,65 milliards de dollars, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à 16,58 milliards de dollars.

La société a déclaré qu'elle prévoyait un bénéfice ajusté de 3,00 à 3,15 dollars par action, contre une prévision antérieure de 2,90 à 3,10 dollars.

