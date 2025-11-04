Pfizer relève ses prévisions de bénéfices pour 2025 avant de saisir la justice au sujet de l'accord sur Metsera

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Pfizer cherche à empêcher Metsera de mettre fin à son accord de fusion

*

Pfizer dépasse son bénéfice trimestriel grâce à des initiatives de réduction des coûts

*

Les ventes de produits COVID diminuent en raison de la baisse des taux d'infection et de la réduction des recommandations vaccinales

(Réécriture de l'ensemble de l'article, ajout de commentaires d'analystes et d'actions) par Mrinalika Roy et Christy Santhosh

Pfizer PFE.N a relevé sa prévision de bénéfice annuel pour le deuxième trimestre consécutif et a fait état d'un bénéfice plus élevé que prévu au troisième trimestre mardi, quelques heures avant une audience au tribunal dans sa lutte pour le développeur de médicaments contre l'obésité Metsera MTSR.O .

Pfizer est engagé dans un conflit public avec le fabricant danois de médicaments Novo Nordisk NOVOb.CO pour acquérir Metsera et prendre pied sur le marché des médicaments contre l'obésité, qui représente plusieurs milliards de dollars, où il a connu des revers notables .

Les résultats trimestriels ont été soutenus par les initiatives de réduction des coûts du directeur général Albert Bourla, par le lancement de nouveaux produits et par une demande stable pour les médicaments existants, ce qui a permis de compenser la baisse des ventes du vaccin COVID-19 et de l'antiviral Paxlovid, qui ne génèrent plus qu'une fraction de leurs revenus de l'époque de la pandémie.

Les ventes de Paxlovid ont chuté de 55 %, tandis que les ventes de Comirnaty, le vaccin qu'il partage avec BioNTech

22UAy.DE , ont baissé de 20 %, en grande partie à cause de taux d'infection plus faibles et d'une recommandation plus étroite pour le vaccin COVID-19 aux États-Unis, qui a réduit la population éligible.

Le fabricant de médicaments basé à New York a déclaré qu'il prévoyait un bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année de 3,00 à 3,15 dollars par action, contre une prévision antérieure de 2,90 à 3,10 dollars. Les analystes estiment un bénéfice de 3,04 dollars par action en 2025, selon les données de LSEG.

Les actions de Pfizer étaient en baisse de près de 1 % dans les échanges avant bourse.

Selon Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets, la solidité des activités commerciales de Pfizer et les progrès continus des efforts de réduction des coûts devraient stimuler le sentiment jusqu'à la fin de l'année.

COMBAT PUBLIC AVEC NOVO POUR METSERA

Novo Nordisk a lancé une offre supérieure non sollicitée pour Metsera, qui avait déjà accepté d'être acquise par Pfizer. L'accord conclu par Pfizer en septembre évaluait Metsera à 7,3 milliards de dollars.

Pfizer a intenté deux procès contre Metsera, son conseil d'administration et Novo Nordisk.

La première plainte, déposée vendredi, affirme que l'offre de Novo enfreint l'accord de fusion de Pfizer et cherche à contourner l'examen antitrust. Pfizer demande à un tribunal d'empêcher Metsera de mettre fin à l'accord, une audience étant prévue plus tard mardi.

La seconde plainte allègue que l'accord proposé étoufferait la concurrence sur les marchés des médicaments GLP-1, ce qui équivaudrait à une monopolisation et à une conspiration en vertu de la loi antitrust américaine.

Novo a rejeté les allégations de Pfizer et a déclaré avoir respecté toutes les restrictions prévues par l'accord de fusion avec Pfizer.

Le mois dernier, Pfizer est devenue la première grande entreprise pharmaceutique à signer un accord avec l'administration Trump pour réduire le prix de ses médicaments d'ordonnance dans le cadre du programme Medicaid du gouvernement en échange d'un allègement tarifaire de trois ans .

Albert Bourla a déclaré que l'accord apportera "une plus grande clarté" à ses activités.

Les ventes de l'anticoagulant Eliquis, que Pfizer partage avec Bristol Myers Squibb BMY.N , ont augmenté de 22 % pour atteindre 2,02 milliards de dollars au troisième trimestre, tandis que les ventes du médicament contre les maladies cardiaques, vendu sous les noms de marque Vyndaqel et Vyndamax, ont augmenté de 7 % pour atteindre 1,59 milliard de dollars.

Sur une base ajustée, Pfizer a gagné 87 cents par action au cours du trimestre, dépassant de 24 cents les attentes des analystes, selon les données de LSEG.

Le chiffre d'affaires total pour le trimestre a baissé de 6 %, à 16,65 milliards de dollars, mais a dépassé les attentes moyennes des analystes, qui étaient de 16,58 milliards de dollars.