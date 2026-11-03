Pfizer relève ses prévisions annuelles grâce à la forte demande

Pfizer PFE.N a relevé mardi ses objectifs de bénéfice et de chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, les plaçant au-dessus des attentes en misant sur une forte demande pour ses médicaments anticancéreux et son anticoagulant phare, l'Eliquis.

Le laboratoire pharmaceutique américain table désormais sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 62 et 64,0 milliards de dollars (55,4 et 57,2 milliards d'euros), contre une fourchette de 60,5 à 62,5 milliards de dollars précédemment.

Sur une base ajustée, le groupe prévoit également un bénéfice par action compris entre 2,95 et 3,05 dollars cette année, contre une prévision antérieure de 2,80 à 3,00 dollars par action.

Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice annuel par action de 2,96 dollars et un chiffre d’affaires de 62,17 milliards de dollars pour 2026.

Pfizer s’est tourné vers des accords de licence et des acquisitions pour renouveler son portefeuille de produits et stimuler sa croissance au-delà de 2028, alors que l’expiration des brevets menace le chiffre d’affaires de certains de ses médicaments les plus vendus.

Le laboratoire pharmaceutique a également nommé mardi Cécile Guegan au poste de directrice financière, en remplacement de Dave Denton qui a quitté l’entreprise en août pour occuper un poste similaire chez Nike.

La nomination de Cécile Guegan, qui occupe déjà l'intérim, prendra effet le 1er novembre, a indiqué Pfizer.

Le chiffre d’affaires total du groupe s’est élevé à 16,58 milliards de dollars, dépassant les estimations consensuelles qui s’élevaient à 15,87 milliards de dollars.

(Rédigé par Christy Santhosh et Mariam Sunny à Bangalore ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)