Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: recrutement terminé pour l'essai VALOR information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 15:32









(CercleFinance.com) - Pfizer et Valneva annoncent la finalisation du recrutement pour l'étude de phase III VALOR sur leur candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15, essai destiné à confirmer l'efficacité, l'innocuité, l'homogénéité des lots et l'immunogénicité du produit.



Lancé en août 2022, l'essai a recruté 9.437 participants âgés de cinq ans et plus en Amérique du Nord et en Europe. Il devrait se terminer à la fin 2025. Pour rappel, Pfizer et Valneva ont conclu un accord de collaboration en avril 2020 pour codévelopper VLA15.



'Le candidat VLA15 a démontré une forte réponse immunitaire et a été considéré comme généralement sûr et bien toléré dans toutes les tranches d'âge dans les études précliniques et cliniques menées jusqu'à présent', rappellent les deux groupes.





Valeurs associées PFIZER NYSE +0.67%