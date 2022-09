Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: recrute pour une thérapie génique information fournie par Cercle Finance • 23/09/2022 à 13:28









(CercleFinance.com) - Pfizer et Sangamo Therapeutics ont annoncé la réouverture du recrutement pour l'étude AFFINE de phase 3 évaluant le giroctocogène fitelparvovec, une thérapie génique expérimentale pour les patients atteints d'hémophilie A modérément sévère à sévère.



Les sites de l'essai commenceront à reprendre le recrutement ce mois-ci, et le dosage devrait reprendre en octobre.



Tous les sites de l'essai devraient être actifs d'ici la fin de l'année 2022 et les résultats de l'étude pivot sont attendus pour la première moitié de l'année 2024.





Valeurs associées PFIZER NYSE +1.50%