Pfizer : réalise une étude prometteur sur le traitement Covid

(CercleFinance.com) - Pfizer a déclaré que des données préliminaires suggèrent qu'une molécule phare a montré une activité antivirale contre le nouveau coronavirus (SARS-CoV-2). Par conséquent, le fabricant américain de médicaments a décidé de réaliser des études de confirmation précliniques, y compris un profilage antiviral plus poussé et une évaluation de son aptitude à l'administration. Parallèlement, la société accélère également le démarrage d'une étude clinique potentielle pour la molécule phare au troisième trimestre, plus tôt que prévu.

Valeurs associées PFIZER NYSE +1.66%