Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: rappel d'un antihypertenseur aux USA information fournie par Cercle Finance • 25/04/2022 à 15:52









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé lundi le rappel aux Etats-Unis de plusieurs lots d'Accupril, un traitement contre l'hypertension, du fait de la présence dans les comprimés d'un niveau anormalement élevé de nitrosamine, une substance potentiellement cancérigène.



Le groupe biopharmaceutique précise que les nitrosamines se trouvent dans des produits courants tels que les viandes grillées, les produits laitiers et certains légumes, mais qu'un risque de cancer peut se présenter chez les individus y étant exposés pendant trop longtemps.



Le laboratoire précise qu'aucun accident n'est lié à ce jour au rappel.





Valeurs associées PFIZER NYSE -1.31%