Pfizer rachète le développeur de médicaments amaigrissants Metsera pour un montant pouvant atteindre 4,9 milliards de dollars
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 12:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Pfizer PFE.N a déclaré lundi qu'elle allait acquérir Metsera MTSR.O , un développeur de médicaments pour la perte de poids, pour un montant pouvant atteindre 4,9 milliards de dollars, afin de consolider sa position sur le marché lucratif du traitement de l'obésité.

METSERA
33,3200 USD NASDAQ -7,19%
PFIZER
24,030 USD NYSE -0,44%
