Pfizer rachète le développeur de médicaments amaigrissants Metsera pour un montant pouvant atteindre 4,9 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Pfizer PFE.N a déclaré lundi qu'elle allait acquérir Metsera MTSR.O , un développeur de médicaments pour la perte de poids, pour un montant pouvant atteindre 4,9 milliards de dollars, afin de consolider sa position sur le marché lucratif du traitement de l'obésité.
