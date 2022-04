Pfizer rachète la biotech ReViral

(AOF) - Pfizer a signé un accord en vue d'acquérir ReViral, une biotech américaine en phase clinique, spécialisée dans le développement de thérapies antivirales ciblant le virus respiratoire synctial, ou VRS. Le VRS est un agent pathogène respiratoire qui peut entraîner des infections graves et mortelles des voies respiratoires inférieures (IVRI) chez les populations à haut risque, notamment les jeunes enfants, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées. Pfizer versera jusqu'à 525 millions de dollars, y compris des paiements initiaux et des paiement d'étape.

Pfizer prévoit que les revenus annuels des programmes de ReVirals pourraient dépasser 1,5 milliard de dollars par an. L'entreprise a obtenu la désignation réglementaire "fast track" pour un produit candidat appelé sisunatovir, qui est actuellement en phase 1 de développement.