Pfizer: publication de résultats positifs sur le relugolix information fournie par Cercle Finance • 17/06/2022 à 15:04

(CercleFinance.com) - Pfizer et Myovant Sciences ont fait savoir aujourd'hui que les résultats de deux études de phase III portant sur une thérapie combinée expérimentale de relugolix une fois par jour (relugolix 40 mg plus estradiol 1,0 mg et acétate de noréthindrone 0,5 mg) chez plus de 1 200 femmes souffrant de douleurs modérées à sévères associées à l'endométriose ont été publiés dans The Lancet.



Les deux études ont atteint leurs critères d'évaluation principaux en démontrant des réductions cliniquement significatives de la dysménorrhée (douleurs menstruelles) et des douleurs pelviennes non menstruelles chez les femmes atteintes d'endométriose.



Dans les deux études, la polythérapie relugolix était associée à un profil d'innocuité généralement bien toléré, y compris une perte de densité minérale osseuse inférieure à 1 % sur 24 semaines.



' Nous sommes ravis de voir ces données publiées dans The Lancet ', a déclaré James Rusnak, M.D., Ph.D., vice-président principal, directeur du développement, médecine interne et hôpital, développement mondial des produits chez Pfizer. 'Nous continuons d'attendre avec impatience de proposer cette nouvelle option de traitement potentielle aux femmes souffrant de douleurs associées à l'endométriose.'