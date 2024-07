Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pfizer: primovaccinations achevées pour l'essai VALOR information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 13:10









(CercleFinance.com) - Pfizer et Valneva annoncent l'achèvement de la série de primovaccinations (trois doses) avec le candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15, pour les participants à l'essai de phase III VALOR, patients qui seront suivis jusqu'à la fin de la saison de maladie de Lyme 2025.



Cet essai sera mené sur plusieurs sites dans des régions des États-Unis, du Canada et d'Europe où la maladie de Lyme est fortement endémique. Une vaccination de rappel sera effectuée environ un an après la date d'achèvement de la vaccination primaire.



Sous réserve de données positives, Pfizer prévoit de soumettre des demandes d'autorisation de mise sur le marché à la FDA américaine et à l'Agence européenne des médicaments en 2026. Pfizer et Valneva ont conclu un accord de co-développement de VLA15 en avril 2020.





