Pfizer prévoit un bénéfice inférieur aux attentes pour 2026 en raison de la baisse des ventes des produits COVID

Pfizer PFE.N a prévu mardi un bénéfice 2026 inférieur aux estimations de Wall Street, car il s'attend à une forte baisse des ventes de ses produits COVID et à une baisse des recettes due à la perte d'exclusivité de certains médicaments .

Les investisseurs attendaient avec impatience les prévisions de Pfizer pour voir si les mesures de réduction des coûts du directeur général Albert Bourla, les lancements de nouveaux produits et la demande constante pour les médicaments plus anciens aidaient à compenser la baisse des ventes liées à COVID.

Pfizer a mis en place un vaste programme de réduction des coûts en réponse à la chute des ventes du COVID-19. L'entreprise vise des économies totales de plus de 7,7 milliards de dollars jusqu'en 2027.

Le fabricant de médicaments prévoit un bénéfice ajusté compris entre 2,80 et 3 dollars par action pour l'année à venir, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes (3,05 dollars par action), selon les données compilées par LSEG.

Il prévoit pour l'année prochaine des recettes comprises entre 59,5 et 62,5 milliards de dollars, contre des estimations de 61,59 milliards de dollars.

Ces prévisions tiennent compte d'un manque à gagner d'environ 1,5 milliard de dollars pour les produits COVID-19, par rapport à 2025.

L'entreprise prévoit également un impact sur les recettes d'environ 1,5 milliard de dollars en raison de la perte d'exclusivité de certains produits en 2026.

Pfizer a également revu ses prévisions de revenus annuels pour 2025 à environ 62 milliards de dollars, contre une fourchette de 61 à 64 milliards de dollars attendue précédemment. Elle a maintenu ses prévisions de bénéfices ajustés pour l'année.

L'entreprise s'attend à ce que les dépenses de R&D ajustées pour l'année 2026 se situent entre 10,5 et 11,5 milliards de dollars, soit 500 millions de dollars de plus à chaque extrémité que l'estimation pour 2025, en raison du développement d'un anticorps sous licence de 3SBio ainsi que de plusieurs programmes cliniques de Metsera.

Le mois dernier, Pfizer a conclu l'acquisition de Metsera

MTSR.O pour un montant pouvant atteindre 10 milliards de dollars, après avoir obtenu l'approbation des actionnaires, ce qui lui a permis de prendre pied sur le marché de l'obésité, qui connaît une croissance rapide, à la suite d'une féroce guerre d'enchères avec Novo Nordisk NOVOb.CO .

Les actions de la société étaient en hausse marginale dans les échanges de pré-marché.