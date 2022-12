Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Pfizer: présente des données sur le myélome à la réunion ASH information fournie par Cercle Finance • 12/12/2022 à 13:59

(CercleFinance.com) - Pfizer présente une mise à jour des données favorables sur Elranatamab issues de l'essai pivot de phase 2 MagnetisMM-3.



Les données ont montré un taux de réponse objective élevé de 61% chez les patients atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire (RRMM) n'ayant jamais reçu de traitement ciblant la BCMA, avec une probabilité de 84% de maintenir la réponse à neuf mois.



Les résultats ont montré des réponses précoces et profondes, ainsi qu'un profil de sécurité gérable pour l'elranatamab chez les patients lourdement prétraités atteints de myélome multiple avancé.



Ces données sont présentées aujourd'hui lors d'une session orale de la 64e réunion annuelle et exposition de l'American Society of Hematology (ASH) 2022.



'Bien qu'il existe des traitements approuvés pour le myélome multiple, aucun n'est actuellement curatif, et les patients se retrouvent souvent avec des options thérapeutiques qui s'amenuisent au fur et à mesure que leur maladie rechute ou devient réfractaire aux médicaments successifs', a déclaré Nizar Bahlis, M.D., professeur associé, Arnie Charbonneau Cancer Institute, Université de Calgary, Canada, et investigateur principal.