Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : présente de nouvelles données autour du relugolix information fournie par Cercle Finance • 19/10/2021 à 16:00









(CercleFinance.com) - Myovant Sciences et Pfizer ont annoncé aujourd'hui la présentation de nouvelles données issues d'études cliniques portant sur un traitement combiné à prise quotidienne unique de relugolix (40 mg), estradiol (1 mg) et acétate de noréthindrone (0,5 mg) chez les femmes pré-ménopausées atteintes de fibromes utérins et chez les femmes souffrant de douleurs d'endométriose. ' Ces études fournissent de nouvelles données importantes pour le traitement combiné au relugolix, y compris des données détaillées sur l'efficacité et l'innocuité sur deux ans chez les femmes présentant des saignements menstruels abondants associés à des fibromes utérins', a déclaré Juan Camilo Arjona Ferreira, Chief Medical Officer chez Myovant Sciences. 'Ces résultats fournissent également des informations supplémentaires sur l'effet potentiel de la thérapie combinée relugolix chez les femmes souffrant de douleur associée à l'endométriose', poursuit-il. Les données sont présentées lors de sessions orales lors du congrès 2021 de l'American Society for Reproductive Medicine (ASRM) du 17 au 20 octobre.

Valeurs associées PFIZER NYSE +1.01%